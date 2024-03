Hockey ghiaccio | in Gara-5 delle semifinale di ICE League Bolzano passa a Salisburgo e ora è 3-2 nella serie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024)in casa diin-5semifinali playoff di ICE2023-2024, si porta sul 3-2e di conseguenza sabato avrà il match point per chiudere i conti e raggiungere Klagenfurt in finale. RED BULL-HCB ALTO ADIGE ALPERIA 2-32-3: alla Eisarena dii padroni di casa sbloccano subito il punteggio dopo 8:14 con Rymsha su assist di Murphy.pareggia sull’1-1 nel secondo periodo con Frigo su assist di Miceli, prima che Huber riporti avanti i Red Bull al 39:55. Cambia tutto nell’ultimo periodo. Di nuovo Frigo per il 2-2 al 49:25, prima che Di Perna chiuda i conti al 56:57 per il 3-2 finale.