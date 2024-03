Ha avvelenato 130 ospiti con l' insalata di riso | albergatore di Folgarida condannato a Trento | 80 giorni di lavori socialmente utili

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il gestore dell'hotel Union a, in Trentino, è statoa fare "servizio alla comunità" per 80dopo che 130sono stati avvelenati da un pasto, in particolare dall'di, servito nella struttura turistica. L'imputato, titolare della società che gestisce l'hotel, ha affrontato l'accusa di aver distribuito alimenti contaminati, causando gravi disturbi gastrointestinali a numerosi, inclusi studenti e docenti. L'dicontaminata Il caso ha scatenato una serie di controversie quando è emerso che il cibo servito nell'hotel conteneva batteri dannosi per la salute, tra cui lo Staphylococcus aureus e il Bacillus cereus. Questi agenti patogeni hanno causato un'epidemia che ha coinvolto ...

