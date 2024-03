Guerra Ucraina | i russi guadagnano terreno mentre aumentano i rischi per le centrali

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il conflitto in corso traa econtinua a tenere il mondo con il fiato sospeso, con recenti rivelazioni dell’ente statunitense ISW (Institute for the Study of War) che mettono in luce un’ulteriore avanzata russa nel territorio ucraino. Infatti, secondo le ultime stime dell’istituto, Mosca ha esteso la sua presenza conquistando ben 505 chilometri L'articolo proviene da Il Difforme.