Guerra | pace e sport al cinema | ‘I bambini di Gaza’ e ‘Tatami’

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo diversi cortometraggi, il regista italoamericano Loris Lai giunge alla sua opera prima con Idi Gaza, produzione italo-belga ispirata al romanzo Sulle onde della libertà di Nicoletta Bortolotti, edito da Mondadori. In acqua i confini non ci sono, ma a terra si. Così due ragazzini, uno palestinese e uno israeliano, grazie alla passione per il surf condivideranno non solo le onde e lo studio del vento, ma un’amicizia impensabile visto l’odio che percorre i loro popoli. La storia di questo film è oggi più attuale che mai, ma se dagli anni novanta laFredda tra Usa e Urss si spense, l’intricata faccenda tra Palestina e Israele non ha mai perso la sua temperatura alta. Siamo a Gaza City nel 2003, Seconda Intifada, le esplosioni in strada sono i rintocchi dell’orologio della storia. “Un giorno dovremo affrontare due possibilità diverse di ...