Guerra | Eurofighter italiani hanno intercettato aerei russi

(Di venerdì 29 marzo 2024) In un contesto di tensioni internazionali in crescita, la Polonia è stata il fulcro di due allarmiin meno di 24 ore, chevisto in prima linea glidella Task Force Air 4th Wing dell’Aeronautica Militare italiana. Questi eventi, avvenuti il 28 e 29 marzo,richiesto l’immediata mobilitazione dei cacciadalla base aerea di Malbork, su segnalazione del Centro di Comando e Controllo delle Operazioni Aeree (Caoc) della Nato, basato a Uedem, in Germania. Il compito affidato agliera di intercettare e identificarenon identificati che volavano sulle acque internazionali del Mar Baltico, un’operazione che rientra nell’ambito delle missioni di Enhanced Air Policing (eAP) sostenute dalla Nato ...