Guerra alle porte | decollano i caccia polacchi | la profezia su Nato e Russia

Massima allerta per l'attività russa al confine con i Paesi del patto atlantico. La Nato in una dichiarazione per bocca di un suo funzionario "condanna fermamente gli ultimi attacchi della Russia ... (iltempo)

I quattro autori dell’attacco al Crocus City Hall di Mosca sono stati imputati di terrorismo e messi in custodia cautelare per due mesi da un tribunale russo. Rischiano l’ergastolo. I quattro - tutti ... (ilsole24ore)

Il Garda prova a difendersi d alle specie aliene, anche se ormai se ne contano ben 43: al via anche in Lombardia l’iter del progetto di legge regionale per la sanificazione di carene e motori ... (ilgiorno)

Dove comincia l’Europa - Sul mappamondo, tra l’America e l’Asia, cosa c’è Ci siamo noi. Oggi la newsletter parte con la prima tappa di un viaggio straordinario, in medias res: in sedici reportage il Corriere prova a racconta ...corriere

Papa Francesco nel testo della Via Crucis ricorda “la follia della Guerra” - Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) – Non bisogna mai smettere di piangere per le tragedie che attraversano il mondo e per la “follia della Guerra” che lo investe sempre più. A dirlo è Papa Frances ...askanews

Via Crucis, il Papa parla di Guerra, donne e “bimbi non nati” - "Fa’ che ti veda nei sofferenti e che veda i sofferenti in te, perché tu sei lì, in chi è spogliato di dignità, nei cristi umiliati dalla prepotenza e ...lapresse