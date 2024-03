Grave incidente a Roma | muore un 44enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 29 marzo 2024) Scontro letale auto e moto coinvolte in una rotatoria a Labaro, periferia a Nord di. Ambulanza – (ilcorrieredellacitta.com) Scontro frontale tra un’auto e una moto a Labaro, periferia Nord di. Nella prima serata di ieri sera, giovedì 28 marzo, due auto si sono schiantate alla rotatoria di via Jonas Edward Salk, altezza via Ghisalba. Il motociclista, di 44 anni, sarebbe stato trasportato con urgenza all’ospedale Sant’Andrea, a pochi metri da dove è avvenuto l’impatto.mortale a Labaro: vittima un motociclista Secondo la ricostruzione della polizia locale, giunta sul posto poco dopo le 21 di ieri sera, lo scontro avrebbe visto un’Alfa Romeo GT, condotta da un uomo di 36 anni, e una Honda SH 150 alla cui guida c’era appunto un 44enne. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di via di ...