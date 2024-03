Gli avversari Da Ascoli arrivano 400 tifosi Carrera tiene tutti sulla corda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Sono circa 400 idell’che hanno acquistato il biglietto per assistere alla sfida del ‘Lunedì di Pasquetta’ allo stadio ‘Picco’ di Spezia. Una sfida salvezza a cui nessuno in casa marchigiana vuole mancare e che, considerato che ci sarà tempo fino a domenica sera alle 19 per acquistare i tagliandi, vedrà un vero esodo di supporters del Picchio in Liguria. L’appello lanciato sui social da parte degli Ultras 1898 è infatti stato subito recepito. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 20 euro, il doppio rispetto alle 10 euro per i tagliandi riservati alla tifoseria di casa per l’altra parte della Curva Piscina e per tutta la Curva Ferrovia. Tantissimi pulmini, mini-bus e pullman sono già stati prenotati e lunedì circa 400ascolani faranno la la ‘scampagnata’ di Pasquetta a Spezia, in un match che mette in ...