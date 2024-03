Giù le mani dalla grappa! I neozelandesi dovranno chiamare il loro distillati in altro modo e comprare quella italiana

(Di venerdì 29 marzo 2024) A partire dal primo maggio entrerà in vigore il nuovo Free Trade Agreement (Accordo sul libero scambio), in cui anche in Nuova Zelanda la denominazione di prodotti come Brandy Italiano e laa indicazione geografica saranno riservate alle sole produzioni italiane. Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione di AssoDistil con le Istituzioni. Il nuovo accordo «Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato», ha detto Cesare Mazzetti, presidente del Comitato Acquaviti e Liquori di AssoDistil, «in quanto il nostro intervento ha evitato che la denominazionepotesse essere utilizzata senza scadenze temporali per un distillato prodotto in Nuova Zelanda, come inizialmente previstobozza di accordo». Il 25 marzo scorso, infatti, è stato ratificato l'accordo di libero scambio tra Ue e Nuova Zelanda e secondo ...

Il concerto dei Depeche Mode a Milano: ...di braccia e mani che si piega, come da rito, al ritmo di 'Never let me down again'. E sembra davvero che non ci siano versi più adatti per congedare il pubblico. 'Non voglio più tornare giù, non ...

A 80 anni è morto Simeone Di Cagno Abbrescia, ex sindaco di Bari e deputato Forza Italia: ... rappresentanti politici, sindaci di altri comuni e studenti si sono stretti attorno al sindaco della città con lo slogan 'Giù le mani da Bari #iostoconDecaro' per la manifestazione indetta da Cgil e ...