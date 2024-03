Girona-Real Betis domenica 31 marzo 2024 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I catalani ricevono la squadra di Pellegrini

Nella domenica pasquale della Liga spagnola si può trovare una partita bella e potenzialmente ricca di spunti: a Montilivi, il Girona aspetta il Betis . I catalani non sono riusciti a tenere il passo ... (infobetting)

Liga, il Girona perde ancora contro il Getafe: il Real Madrid allunga ancora in vetta al campionato e si porta a +10 ancora una sconfitta per il Girona, la terza nelle ultime cinque di Liga. In ... (calcionews24)