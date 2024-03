Giro delle Fiandre 2024 | tutti gli italiani in gara Bettiol la punta | Trentin e Mozzato per stupire

(Di venerdì 29 marzo 2024) L’attesa ormai è quasi finita. Dopodomani è previsto finalmente il via per unacorse più attese dell’intera stagione del ciclismo su strada. Nonostante una settimana particolare, con cadute e uno dei favoriti come Wout Van Aert costretto ad alzare bandiera bianca, le premesse sono grandiose per quel che riguarda l’edizione numero 108 del. Si tratta della seconda Classica Monumento della stagione ed apmento clou del calendario fiammingo. Eccezionalmente nell’ultima domenica di marzo, che coincide con la Pasqua, gliandranno a caccia della vittoria n.12, dalla tripletta di Florenzo Magni alla storica impresa di Albertonel 2019, sono stati 11 infatti gli assoli azzurri alla “Ronde”. Domenica mattina da Antwerpen saranno ...

Jasper Philipsen ha deciso a sorpresa di non correre il Giro delle Fiandre , seconda Classica Monumento della stagione in programma domenica 31 marzo. Il fuoriclasse belga non sarà dunque impegnato ...

Fiandre, Philipsen non ci sarà. Van der Poel: "Mi dispiace per l'assenza di Van Aert" - Non ci sarà Jasper Philipsen al via del Giro delle Fiandre numero 108, in programma domenica. Il 26enne belga della Alpecin-Deceuninck, vincitore della Sanremo 2024, ha preferito prendere un break pri ...

Giro delle Fiandre 2024, Pedersen ci sarà: "Domenica si parte per fare bene" - Mads Pedersen sarà al via del Giro delle Fiandre 2024. La sua presenza è rimasta in dubbio fino all'ultimo momento, ma il danese non mancherà all'appuntamento con la seconda classica monumento della ...