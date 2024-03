Giornata sull’Autismo | martedì 2 aprile il Coni si tinge di blu

(Di venerdì 29 marzo 2024) Il Palazzo H delsirà di bluprossimo in occasione dellamondiale per la consapevolezza. Durante il corso dellail salone d’onore delsarà teatro di una lunga e importanteper riflettere sul rapporto tra sport e autismo. Si partirà in mattinata con un convegno scientifico, presentato dal giornalista Iacopo Erba, dal titolo “Progetto di vita nell’autismo, dallo sport all’inclusione lavorativa”. La sera, invece, spazio a una cena di gala con scopo benefico: verrà infatti presentato il progetto “Lo sport e l’inclusione volano a Parigi2024”, con cui ragazzi e ragazze provenienti da varie discipline sportive e da diverse parti d’Italia, con un genitore e lo staff tecnico di supporto al seguito, ...

