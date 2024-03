Ginnastica Artistica | Europei Rimini 2024 | effettuato il sorteggio delle competizioni Senior e Junior maschili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) Manca meno di un mese a uno dei grandi appuntamenti sportivi di questa primavera: il Campionato Europeo maschile di, in programma adal 24 al 28 aprile, a cui farà seguito poi quello femminile dal 2 al 5 maggio. Oggi è statoilper decretare l’ordine di salita in pedanaSquadra. L’Italia, che difende il titolo conquistato lo scorso anno in Turchia, è inserita nella 3ª suddivisione e partirà alla sbarra insieme a Israele mercoledì 24 aprile dalle 17.45 alle 20.45 nella gara di qualificazione a squadre, valida anche per l’All-Around individuale. Nello stesso raggruppamento ci sono anche Irlanda, Svizzera, Albania, Polonia, Lettonia, ...