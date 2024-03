Gianni De Biasi non ha dubbi | “La lotta per il quarto posto è ristretta a due squadre”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 29 marzo 2024)Dein esclusiva ai nostri microfoni sulla Serie A: “La vera incertezza in questo momento è per il. E sulla salvezza…”. E’ tutto pronto per la volata finale. Dopo l’ultima sosta per gli impegni delle nazionali, ledi Serie A tra domani, sabato 30 marzo, e lunedì ritorneranno in campo per la prima di nove giornate da seguire tutte d’un fiato. Con lo Scudetto che sembra essere ormai una questione di settimane per l’Inter, i fari sono puntati sullaper la Champions e su quella per non retrocedere. E noi ne abbiamo parlato in esclusiva conDeDein esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – © LapresseDe, ...