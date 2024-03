GF | Lorenzo accusa il pubblico VIDEO | “Questo marasma l’avete alimentato voi | non noi perchè…” Il web insorge

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Nel pomeriggio odierno sta diventando virale ungirato dall’ex gieffinoRemotti (uscito dalla casa lo scorso 6 ottobre), dove criticamente duramente il, reo secondo lui di averodio sui social, durante l’edizione del Grande Fratello terminato lunedì sera. Il web è insorto visto che ci sono stati tanti commenti contro il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Grande Fratello 16, le anticipazioni della casa Clizia Incorvaia e Paolo, la verità della siciliana Grande Fratello: muore a 37 anni ex concorrente dopo un malore improvviso Grande Fratello Anticipazioni, in arrivo i primi colpi di scena Grande Fratello Anticipazioni, prima puntata, un concorrente non entrerà più Grande Fratello, incredibile ...