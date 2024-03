Gesù | fammi promuovere | il santuario specializzato nelle grazie agli studenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) Varrà anche di più il pellegrinaggio degliverso ildella Madonna della Bozzola, nella diocesi di Vigevano, 17 chilometri in mezzo a campagne e cascine, se fatto sotto la pioggia battente... Possono esserselo chiesto i ragazzi che ieri mattina, alle otto, in partenza dal duomo di Vigevano, dopo il saluto del vescovo monsignor Maurizio Gervasoni, si sono incamminati e inzuppati verso il, in questo appuntamento ormai diventato consuetudine. Perché l'esame di maturità, nonostante tutto, continua a essere temuto, e resta uno dei pochi, reali riti di passaggio, spartiacque tra l'adolescenza e la gioventù. E quindi per superare questo scoglio servirà certo studiare, ma un aiutino dall'alto è sempre bene procurarselo. Così, anche se la maggioranza ostenta indifferenza e a volte persino ironia beffarda nei ...