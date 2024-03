Geolier e il flirt con Maria Esposito di Mare Fuori | Il gossip impazza e il rapper sbotta | “Nun stat buon”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Durante l’ultima puntata di RTL 102.5, il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato lo scoop, affermando: “nel suo video clip ha avuto come protagonisti Artem e, ovvero Rosa Ricci. Pare, anzi leva il pare, che è scoccato l’amore tra. La notizia è questa. I due sono attentissimi e infatti non saranno felici di questa notizia”. Le possibilità che questosia vero effettivamente ci sono. Non solo l’incredibile vicinanza geografica e l’amore condiviso per Napoli, oltre che lo spirito spiccatamente partenopeo, ma anche e soprattutto il grande rispetto reciproco. Non dimentichiamo infatti che la nostra Rosa Ricci diha fatto un tifo sfegatato per il giovane ...