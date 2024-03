Geolier | chi è Valeria | la fidanzata storica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha una. Di lei si conosce solo il nome, perché il cognome non viene mai menzionato, e sono poche le informazioni che si hanno sulla ragazza. Una cosa è certa, trae il cantante napoletano dal grandissimo successo guadagnato a Sanremo 2024 lo storia e l’intesa è stata enorme. Parliamo al passato perché sembra che tra i due ci sia un momento di pausa e riflessione. Chi è, ladihanno formato una coppia affiatata e non ne hanno mai fatto mistero. I due infatti hanno spesso condiviso momenti di intimità e condivisione. Il nome della ragazza è citata in molti testi delle canzoni del rapper. Le dediche al loro ...