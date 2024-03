Furti nei vivai | operatori preoccupati | “Effetti devastanti per l’intera filiera”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Pistoia, 29 marzo 2024 – Oltre un anno di intensa attività da parte dei Carabinieri per arrivare a scoprire, e fermare, gli autori di una serie diche hanno arrecato numerosi danni al mondostico locale. Perché, da diverso tempo purtroppo, anche questa sta diventando una piaga molto preoccupante per il territorio: è facile, infatti, infiltrarsi negli sterminatidella nostra piana, portar via centinaia di piante da un campo coltivato e scomparire nel nulla. Così facendo, da un lato, si alimenta il mercato nero e la produzione in paesi dove i costi di gestione sono minimi; dall’altro, invece, si manda in crisi il settore con conseguenze un po’ per tutti. Di fronte ad un’operazione del genere, quindi, è l’intero mondo green di casa nostra a fermarsi a riflettere sull’analisi del fenomeno e sulle strategie per migliorare e ...