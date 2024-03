Fuga dalla Russia | in oltre 220mila si sono trasferiti in Serbia dall’inizio della guerra in Ucraina

(Di venerdì 29 marzo 2024) Belgrado, 29 marzo 2024 – Dall'inizioinnel febbraio 2022stati più dii russi che siin, in particolare nella capitale Belgrado e a Novi Sad, seconda città del Paese e capoluogoricca regione settentrionaleVoivodina. Investigatori di Mosca: “Terroristi diretti a Kiev per la ricompensa”., bombe sulle centrali. Decollano i jet polacchi A riferirlo è l'ultimo numero del settimanale Nin, secondo il quale a oggi gli immigrati russi hanno fondato più di 2.200 nuove imprese, attive soprattutto nei settori dell'informatica e dell'alta tecnologia, chequasi la metà del totale. Numerosi...

Scappa a bordo di un’ auto rubata per 200 chilometri da Frosinone fino alla superstrada Cassino-Formia: arrestato dopo un rocambolesco inseguimento un 32enne di Mugnano . fuga dalla Polizia da ... (teleclubitalia)

Il 16enne di Colico (Lecco) è scomparso da sei giorni. Le ricerche si stanno concentrando tra le montagne della Valsassina. Il padre: "Aveva cercato su internet come sopravvivere senza acqua e cibo" (ilgiornale)

Una rapina sicuramente insolita quella della quale si è reso autore un 42enne Roma no che nei pressi di un ufficio postale ha avvicinato un uomo e gli ha strappa to l’orecchino dal lobo sinistro e ha ... (ilcorrieredellacitta)

“Partire, tornare, restare. Il diritto di scegliere”: secondo step a Messina, le proposte - Il diritto di scegliere”, patrocinato dal Comune di Messina e promosso dal presidente del Rotary Club Messina Tanino Cacciola, incentrato sulla tematica “Fuga dei giovani dalla città”, quale punto ...strettoweb

Cagliari, Fuga e inseguimento sull’auto rubata: arrestato, era nascosto in un circolo privato - Da Mulinu Becciu a via Machiavelli con le Volanti alle costole, era scappato a piedi: incastrato un quarantenne ...unionesarda

Via Francigena, Siena riapre il primo ostello per i pellegrini - Riaperta da oggi all'interno del complesso museale Santa Maria della Scala di Siena la Casa delle Balie, primo e storico ostello dedicato ai pellegrini che dal Medioevo percorrono la via Francigena e ...ansa