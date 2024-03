Fsb | ' sventato attacco terroristico a Stavropol | 3 arresti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) L'Fsb ha arrestato tre "cittadini dell'Asia centrale" che pianificavano un, nel sudovest della Russia. Lo scrive Ria Novosti, spiegando che i servizi russi hanno sequestrato componenti per ordigni artigianali e prodotti chimici nel luogo di residenza dei tre arrestati. "Il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa ha represso le attività terroristiche di tre cittadini di uno dei paesi dell'Asia centrale, che intendevano commettere un attomediante un'esplosione in uno dei luoghi di raduno di massa di persone a", ha affermato l'Fsb secondo quanto riportato da Ria Novosti. "Sulla base di questo fatto, il dipartimento investigativo del Servizio di sicurezza federale russo per il territorio diha aperto un ...