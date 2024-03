Frassinetti | potenziare insegnamento italiano per stranieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) "Bene Valditara quando dice che dalla vera integrazione degli studentidipende il futuro della nostra comunità nazionale. Noi vogliamo una scuola aperta a tutti che nello stesso tempo abbia a cuore i caratteri identitari e per fare questo è necessario il potenziamento dell'della lingua italiana con corsi specifici per ragazzi, fondamentale per garantire una vera inclusione". Lo dichiara la deputata di FdI Paola, sottosegretaria all'Istruzione e al merito.