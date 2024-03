Francesco Mazzacane, il 24enne morto intossicato in un residence: chiesto il processo per due persone - Il 9 novembre 2022 Francesco Mazzacane, 24enne originario di Torre del Greco (Napoli) è morto a causa di un'intossicazione acuta da monossido di carbonio ...fanpage

Torre del Greco, 24enne morto a Milano per fuga di gas: a processo il proprietario del residence - Il locale interrato dov’era stata installata la caldaia non era stato minimamente adeguato ai requisiti tecnici e di sicurezza e non garantiva una sufficiente aerazione; l’impianto ...ilmattino

Coppia intossicata dal monossido in un residence a Segrate, chiesto il processo per il titolare e un operaio - L’episodio risale al 9 novembre del 2022 quando morì il giovane Francesco Mazzacane e rimase intossicato il compagno Pietro Caputo ...milano.repubblica