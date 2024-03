Francesco Mazzacane | il 24enne morto intossicato in un residence | chiesto il processo per due persone

(Di venerdì 29 marzo 2024) La Procura di Milano hail rinvio a giudizio per i due indagati per la morte didi Torre del Greco, in provincia di Napoli,a causa di un’intossicazione acuta da monossido di carbonio proveniente da una caldaia nelLinate di Novegro di Segrate, il 9 novembre del 2022. Nel registro degli indagati sono stati iscritti sia il legale rappresentante della struttura che l’idraulico a cui era stata affidata l’installazione e la manutenzione della caldaia: entrambi sono accusati di omicidio colposo in concorso con l’aggravante di aver causato lesioni gravi anche a un’altra persona. Con, infatti, c’era il compagno che è sopravvissuto dopo essere uscito dal coma.Leggi anche: Malore improvviso durante una ...

