Francesca è affetta dalla sindrome di Usher | una malattia genetica che comporta la perdita progressiva di vista e udito Ha chiesto aiuto alla Lega del Filo d' Oro

(Di venerdì 29 marzo 2024) «Sono diventata una persona sordocieca all’età di 12 anni quando ho scoperto di esseredi, unacheladi». A racocntarci la sua storia èche, diventata ormai una donna, nonostante larara, è riuscita ad autonomizzarsi. Si è laureata e oggi è anche una dipendente all’interno del centro delladeld’Oro di Lesmo, associazione punto di riferimento in Italia per le persone sordocieche,qualesi era rivolta. ...

