Folle inseguimento nella notte | distrutte due volanti della Polizia | una Fiat Panda e due feriti

Latina – Una tranquilla serata nel cuore di Latina si è trasformata in un rocambolesco episodio, culminato in un Inseguimento ad alta velocità e un arresto, dopo che un giovane automobilista ha ... (temporeale.info)

Pubblicato il 23 Marzo, 2024 Un folle inseguimento per le vie di Latina, nella scorsa notte, ha visto protagonista un giovane che è stato poi fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza ... (dayitalianews)