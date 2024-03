Folle inseguimento a Reggio Calabria | distrutte due volanti della polizia e altre due auto VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 29 marzo 2024) AGI - Unsi è concluso ieri sera con duee due. Tutto questo per bloccare una Fiat Panda con due rom a bordo residenti ad Arghillà, quartiereperiferia nord del capoluogo. La piccola utilitaria, dopo essere sfuggita ad un posto di blocco nella zona centrale di, ha effettuato alcune manovre spericolate a forte velocità sulla Statale 18 in direzione nord, verso l'abitato di Catona, dove è stata bloccata. Nel corso dell', durato circa 10 chilometri, la Panda in fuga si è scontrata con un secondomezzofermo ad un posto di ...