Fiorentina-Milan | l’ex arbitro | “Rapporto speciale con Pioli | è un signore”

In vista della partita tra Fiorentina e Milan andiamo alla scoperta della PROBABILE FORMAZIONE scelta da Stefano Pioli La pausa nazionali è ormai alle spalle e per il Milan è arrivato il momento di ... (dailymilan)

In vista di Fiorentina-Milan , in programma domani sera, Vincenzo Italiano ha avvertito Pioli sulle intenzioni della sua squadra Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, domani si tornerà in ... (dailymilan)

Milan fermo a Malpensa per un problema tecnico - Piccola disavventura per il Milan, diretto verso Firenze per la sfida di domani sera contro la Fiorentina. Arrivata a Malpensa, la squadra è rimasta bloccata in aeroporto a causa di un piccolo problem ...gianlucadimarzio

Milan, dai gol di Zapata e Robinho al tremendo ko con la Fiorentina: quante emozioni il sabato di Pasqua - Il turno di Serie A che si disputa il sabato di Pasqua è uno dei più attesi della stagione. Per il Milan, non mancano le partite da ricordare ...milanlive

Pronostico Fiorentina-Milan, partita da Goal Cosa dicono le quote - Curiosità che merita rilievo. La Fiorentina in casa ha pareggiato tre volte, sempre con il risultato di 2-2. Stesso discorso per il Milan versione trasferta. A prescindere dal risultato, quante sono ...tuttosport