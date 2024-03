(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 – Acfbatte.it. Ma quella che si è celebrata dinanzi al tribunale di Milano non era una partita, ma una causa. Che ha visto ildi Rocco Commisso, assistito dagli avvocati Pier Lui gi Roncaglia e Francesco Rossi dello studio Spheriens di Firenze,rei proprietari del celebreche tratta notizie della squadra. In base alla sentenza, emessa dai giudici Claudio Marangoni, Anna Bellesi e Stefano Tarantola, la proprietà del dominio internet “.it“ passa alla societàe ilsi è reso responsabile di una contraffazione di uni cui diritti appartengono al. Ilè stato ...

“L’Inter è una macchina da guerra , quei due là davanti trascinano la squadra e c’è il resto del gruppo che recupera palla e corre. In più prendono pochi gol, tutti gli ingredienti giusti per far ... (sportface)

Fiorentina, la guerra del marchio. Il club viola vince contro il sito - Il tribunale delle imprese di Milano dà ragione alla società di Commisso, che nel 2020 aveva citato il portale d’informazione per contraffazione ...lanazione

Agli Uffizi si riunisce la pala con l’Incoronazione della Vergine di Beato Angelico - Non bisognerà attendere molti anni per apprezzare la pala con l’Incoronazione della Vergine dipinta da Beato Angelico per la chiesa Fiorentina di Sant’Egidio ... durante la Seconda guerra mondiale si ...artribune

Fiorentina, inizia il casting per la panchina: due profili giovani in lizza - Sei anni dopo Pioli ora tocca a Italiano, con la consapevolezza che Joe Barone rappresentava tanto per questi ragazzi che ora faticano al solo pensiero di non vederlo più agli allenamenti, negli spogl ...momentidicalcio