Fiorentina | Italiano | Portiamo in campo i valori di Joe Insieme verso qualcosa di straordinario

(Di venerdì 29 marzo 2024) Firenze, 29 marzo 2024 - Dopo giorni di dolore, laè pronta a tornare in. Lo farà contro il Milan in una gara difficile, con lo stadio gremito. La prima senza il compianto direttore generale, Vincenzola presenta così: "Sono stati giorni particolari, momenti difficili. Per come conoscevamo Joe sappiamo che bisogna subito ripartire per onorarlo al meglio, mettere inle sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questi colori e per questa società. Dobbiamo onorarlo al massimo. Per il presidente, per la sua famiglia, per tutto quello che ci ha lasciato. Dobbiamo tutti noi andare oltre la sua assenza. Abbiamo perso una grande guida, un padre, dobbiamo andare forte come ci chiedeva lui in ogni partita".Il Milan viene da un ottimo momento, cosa si aspetta da questa ...