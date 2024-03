Fiorentina | Italiano non vuole rischiare Nico Gonzalez col Milan | domani i due a colloquio

(Di venerdì 29 marzo 2024) La stagione entra nella sua fase decisiva, e gli impegni, specie per le squadre ancora in corsa su tre fronti, cominceranno prestissimo a susseguirsi...

Tornare in campo per provare a lasciarsi alle spalle quanto accaduto dieci giorni fa. Sarà una Fiorentina ancora ferita nel morale quella che affronterà il Milan sabato sera alle 20:45 nella prima ... (sportface)

Firenze, 29 marzo 2024 - Dopo giorni di dolore, la Fiorentina è pronta a tornare in campo . Lo farà contro il Milan in una gara difficile, con lo stadio gremito. La prima senza il compianto direttore ... (sport.quotidiano)

Pisa, Alberto Aquilani taglia corto su un possibile futuro alla Fiorentina - Dopo il ko con il Como, il Pisa cercherà di riprendere la propria corsa verso un posto ai playoff contro il Palermo di Eugenio Corini. A pochi giorni dall’incontro, il tecnico dei toscani, tra i vari ...sportal

Fiorentina, Vincenzo Italiano: "Battere il Milan per Barone. Mi aspetto la spinta del nostro pubblico" - SERIE A - Il tecnico della Fiorentina vuole una grande risposta di pubblico per ... una grande avversaria come il Milan (le probabili formazioni del match). Il tecnico Italiano è convinto di poter ...eurosport

Coppa Italia Primavera: in vendita i biglietti per la finale Fiorentina-Torino - Sono in vendita i biglietti per la finale di Coppa Italia Primavera tra Torino e Fiorentina: la gara si giocherà a Bologna ...toro