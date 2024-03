Fiorentina | il fratello di Joe Barone | “Giocare in casa è come avere un uomo in più | domani lo sarà ancora di più”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024) “Selatrascinata dal ricordo di Joe? Sì,inè semprecon un giocatore in più,loancor di più”. Lo ha detto a LaPresse Giovanni, ildi Joe, direttore generale del club viola, scomparso lo scorso 19 marzo all’ospedale San Raffaele dopo un ricovero per un arresto cardiaco. “dura – spiega in riferimento al match coi rossoneri – la guarderemo in tv. Noi tre fratelli la guarderemo amia assieme. Mi dispiace non poter essere là per vedere quello che hanno fatto,famiglia siamo molto molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto“. ...