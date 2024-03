Filiera tecnologico-professionale 4+2 | integrazione candidatura entro il 30 aprile Nota

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 29 marzo 2024) Condel 27 marzo il Ministero dell'istruzione e del merito ha comunicato che, in relazione alle candidature per l'attivazione dei percorsi dellaformativa, il termine per completare l’invio della documentazione addellapresentata è fissato al 302024. L'articolo .