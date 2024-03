Figline | prova di coraggio Gran pari con la capolista

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 29 marzo 2024) FOLLONICA GAVORRANO 11 FOLLONICA GAVORRANO: Filippis, Pignat (9’ st Modic), Dierna, Pino (31’ st Mencagli), Souare (19’ st Macrì), Nardella (19’ st Ceccanti), Mauro (14’ st Barlettani), Lo Sicco, Ampollini, Botrini, Regoli. All. Masi.: Conti, Dema, Costantini (18’ st Bonavita), Simonti, Ficini, Zellini, Sesti, Bruni (44’ st Banchelli), Torrini, Saccardi (29’ st Cavaciocchi), Diarra (9’ st Zhupa). All. Tronconi. Arbitro: Aloise di Lodi. Reti: 13’ Saccardi, 31’ st Macrì. Ilimpone ilcasalingo allaFollonica Gavorrano con una prestazione importante.dedi maturità della formazione di Tronconi che per oltre un’ora è stata in vantaggio. Un punto per parte nella sfida interna del Follonica Gavorrano contro il ...