FC Barcelona | Lobotka | “È un onore che l’idolo della tua infanzia | Xavi | ti lodi… vedremo cosa succederà in estate”

(Di venerdì 29 marzo 2024) 2024-03-28 18:07:14 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: El Barcellona vuole rinforzare la propria rosa per la stagione 24-25 con un centrocampista, eHo riconosciuto la sua ammirazione per Stanislavnelle ore precedenti la traversata di ritorno degli ottavi di finaleCampioni fra bara e il Napoli. Il tecnico ha messo in guardia, con le sue parole, sul possibile interesse del soggetto per il nazionale slovacco. Adesso è stato proprio il calciatore a dare più entusiasmo al mercato: si lascia amare. “È un piacere che il tuo idolo d’, Ti lodo per come giochi. Ti dà l’energia per continuare a lavorare. Ma in questo momento sto pensando solo a lui Napoli, “...