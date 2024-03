Favini entra nella bagarre elettorale | Castelnuovo | pronto a ricominciare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 29 marzo 2024) Un colpo di teatro per ravvivare la campagna. Nel tranquillo comune diMagra si aprirà una battaglia all’ultimo voto tra sfidanti che hanno ricoperto, tutti, un ruolo importantestoria del paese. Sicuramente il colpo a sorpresa è la candidatura di Marzio, da dieci anni fuori dalla politica, ma con un curriculum importante. E’to in giunta nel 1990 come assessore del sindaco Maurizio Giacomelli quindi successivamente con Alberto Tognoni e poi per due mandati consecutivi sino al 2015 primo cittadino. Dopo le candidature del centro sinistra di Katia Cecchinelli e di Gherardo Ambrosini a capo di una lista civica, ecco uscire allo scoperto anche Marzio. La sua lista si chiamerà ’RicominciAmo’ che nasce proprio ...