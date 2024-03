Falco ferito salvato dai Carabinieri Forestali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 29 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari del NucleoForestale di Buccino, durante un servizio di prevenzione e di emergenza ambientale 1515, ricevevano una chiamata da parte della Centrale Operativa di Eboli inerente un intervento di recupero di un rapace. Prontamente i militari contattavano la cittadina che aveva segnalato la circostanza per ulteriori informazioni e dopo poco raggiungevano il luogo segnalato. Qui i militari rinvenivano un notevole esemplare di gheppio femmina adulta con frattura all’epifisi prossimale dell’ulna. Il rapace, incapace di riprendere il volo, non poteva essere liberato in natura e, pertanto, raccolto con accortezza per non indurre ulteriore stress all’animale, veniva consegnato ai veterinari dell’A.S.L. di Salerno, Unità Operativa Veterinaria – area di Eboli/Buccino che prestavano le cure del caso. Il ...