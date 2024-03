F1 | Sebastian Vettel ammette | “Hamilton in Ferrari? Non credevo fosse vero”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una notizia inaspettata. Inutile negare quanto il trasferimento di Lewisdalla Mercedes allaabbia colpito l’attenzione di addetti ai lavori e non. Un connubio che sembrava solo frutto dell’immaginazione e invece concretizzatosi prima dell’avvio di questo Mondiale 2024 di F1, con l’avvento dell’asso britannico a Maranello a partire dall’anno venturo. Un cambiamento importante perche ha deciso di accettare una sfida importante per la sua carriera, parlando di un pilota che nel 2025 avrà 40 anni, ma con intatte motivazioni per centrare il suo ottavo titolo nel Circus. A essere sorpreso di questo mutamento di spartito è stato uno dei rivali storici di Lewis, il tedesco, che con la Rossa aveva conteso la corona al Re Nero nei suoi anni fulgidi con la Stella a tre ...

