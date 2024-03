F1 | Motorsport rivela | l’Aston Martin vuole Newey | offerta durante il GP d’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 29 marzo 2024)ha messo Adriannel mirino. Arlo è.com, che afferma come tra team e designer ci siano già contatti. La squadra di Stroll infatti avrebbe offerto un ambizioso contratto al 65enne genio dell Red Bull, con la proposta avanzatail Gran Premio dell’Arabia, che sta aumentando il numero di nomi importanti tra le file dei propri ingegneri, punta ad una rinascita vincente con il cambio di regolamento previsto nel 2026. Dall’altra parte, a Milton Keynes, le acque non sono tranquille, con lo scontro tra Marko e Christian Horner che infuria da inizio stagione. Si apre così una nuova porta per, vicino ormai a fine carriera. SportFace.