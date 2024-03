F1 | Charles Leclerc | “La vittoria di Sainz in Australia mi dà grandi stimoli per il GP del Giappone”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 29 marzo 2024) Uno spingersi a vicenda. Un week end felice per la Ferrari a Melbourne (). Sul circuito cittadino dell’Albert Park si è concretizzata una doppietta che non era attesa nel terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Lo spagnolo Carlose il monegascohanno concluso al primo e al secondo posto, approfittando anche del ritiro della Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Eccezionale la prestazione di, reduce da giorni complicati. L’iberico, infatti, non aveva potuto prendere parte al GP d’Arabia Saudita, secondo round del campionato, per via di un attacco di appendicite acuta. Il madrileno si è dovuto sottoporre anche a un intervento chirurgico e sulla sua partecipazione al fine settimanano c’erano dubbi. La...