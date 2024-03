Eventi week-end | Pasqua con le celebrazioni nelle chiese e Pasquetta a Villa Arconati

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ecco gli appuntamenti del fine settimanale, da venerdì 29 a lunedì 1 aprile 2024: ROVELLASCA – “Crazybooks & Teatime” stasera in biblioteca In biblioteca oggi, venerdì 29, si legge. Ma non come lo si può fare giornalmente, in una maniera del tutto gioiosa. Questa sera si ritrova il “Crazybooks & Teatime”, il gruppo di ...