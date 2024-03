Evade dai domiciliari e scippa turisti insieme alla figlia | preso dopo due rapine

evade dagli arresti domiciliari e muore in un incendio . Non ce l’ha fatta Salvatore Esposito, il 38enne rimasto gravemente ferito lo scorso 14 marzo a Pomigliano d’Arco. Pomigliano d’Arco, evade ... (teleclubitalia)

Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Compagnia di Massafra hanno arrestato un 42enne del posto, per evasione dagli arresti domiciliari . A tradirlo è stato il “ braccialetto elettronico ” ... (tarantinitime)

Trapani, Evade più volte dai domiciliari e va in carcere - Giovane trapanese Evade più volte dagli arresti domiciliari e va in carcere. I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato un pregiudicato 26enne in esecuzione di un’ordinanza di ...tp24

Siracusa, Evade dai domiciliari, ancora una volta. Portata in carcere - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato una pregiudicata di 46 anni in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Trib ...siracusanews

Mazara, Evade più volte dai domicliari e va in carcere - Giovane mazarese Evade più volte dagli arresti domiciliari e va in carcere a Trapani. I Carabinieri della Stazione ...tp24