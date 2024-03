Europei di Atletica | dai Fori Imperiali all' Olimpico | ecco la mezza maratona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 29 marzo 2024) Una gara avvincente e iconica dedicata agli specialistidella corsa su strada, che saranno i protagonisti di una grande sfida su un tracciato unico al mondo e immerso nella storia di Roma. A settanta giorni dal via dei CampionatidiLeggera, in programma dal 7 al 12 giugno, è stato svelato il percorso della. I migliori atleti del continente si confronteranno la mattina di domenica 9 giugno sulla distanza di 21,097km e per la prima volta dal 2006 l'arrivo della gara su strada dei Campionatiè previsto all'interno dello stadio, come avvenne diciotto anni fa per ladi Goteborg in Svezia, vinta dall'azzurro Stefano Baldini. Ladi Roma 2024 partirà dai ...