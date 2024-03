Eurofighter italiani intercettano caccia russi | alta tensione sul Baltico

Roma, 29 marzo 2024 - Doppio scramble per gli Eurofighter italiani in sole 24 ore. I nostri caccia hanno ricevuto l'ordine di decollo immediato per intercettare e identificare un aereo sconosciuto ... (quotidiano)

