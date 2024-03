Euphoria: un attore mette in dubbio la realizzazione della terza stagione - Secondo il Daily Beast, un attore di Euphoria, rimasto anonimo, ha grossi dubbi e un po' di delusione riguardo al futuro della serie HBO: «Non credo proprio che si farà» ...vanityfair

Euphoria, finisce in stand by la terza stagione della serie - Dopo due stagioni di successo e l'annuncio di una terza, arriva una fase di stallo per Euphoria. La serie tv ideata e scritta da Sam Levinson per il network Hbo, che racconta le vicende di un gruppo d ...ansa

Euphoria 3, è caos. HBO posticipa al 2025 le riprese, ma c’è chi giura che non si farà mai - Sam Levinson, suo creatore, avrebbe proposto un salto temporale di 5 anni, con Rue sobria e madre surrogata. Ipotesi sgradita a HBO. Ma Euphoria 3 in onda nel 2026, avrebbe davvero sensogay