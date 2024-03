Eriksen | addio al Manchester United Ecco la futura destinazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 29 marzo 2024)lascerà il? La decisione a sorpresa dei Red Devils sull’ex Inter. Le ultime di calciomercato Cambiano i piani per il futuro di Christian. Dopo l’esperienza al, potrebbe addirittura cambiare casacca. Come fa sapere il portale Football Insider i Red Devils avrebbero già deciso di liberare il giocatore a parametro zero. Chiaramente l’Italia non può