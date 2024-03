Elezioni Rovigo 2024, la sindacalista Valeria Cittadin candidata del centrodestra: “Apriamo un dialogo con la città” - Dirigente scolastica, membro della segreteria della Cisl Veneto, 58 anni, è stata proposta da Fratelli d’Italia ...ilrestodelcarlino

De Carlo sui conflitti tra Fdi e la Lega: «Ora solo i vertici possono sbloccare certe situazioni» - Luca De Carlo, segretario regionale di Fratelli d’Italia: «Non parlerei di litigi: nei territori bisogna far convivere anche storie, esperienze e vissuti ...mattinopadova.gelocal

Elezioni comunali 2024, il gruppo Occhiobello per te: “Ecco cosa abbiamo fatto in 5 anni” - Occhiobello (Rovigo), 28 marzo 2024 – Un doppio incontro serale in cui il gruppo di minoranza “Occhiobello per te” ha illustrato pubblicamente un resoconto di fine mandato amministrativo 2019-2024. Il ...ilrestodelcarlino