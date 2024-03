Edoardo Galli | ritrovato a Milano il giovane scomparso da Colico

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo una settimana di angoscia è statoquesta mattina (venerdì 28 marzo) in Stazione Centrale a, il ragazzo sparito giovedì 21 marzo da, in provincia di Lecco. Come riporta il Corriere della Sera, ilè stato individuato dagli agenti della Polizia ferroviaria.è stato riconosciuto intorno alle 7.40 da una donna che lo ha visto vicino ad una biglietteria automatica. La passeggera ha confrontato l’immagine diffusa in questi giorni sui social e dalla stampa e ha subito chiamato una addetto delle ferrovie che si trovava lì vicino. Due agenti della polizia ferroviaria disi sono avvicinati alche ha subito confermato le sue generalità: secondo le prime informazioni ...

