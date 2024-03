È morto Louis Gossett jr | il primo uomo nero a vincere un Oscar

(Di venerdì 29 marzo 2024) Fu il sergente Foley in Ufficiale e Gentil, ruolo per il quale vinse l'nel 1983. Aveva 87 anni.

