È morto l’attore Louis Gossett Jr | il sergente di “Ufficiale e Gentiluomo” | aveva 87 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 29 marzo 2024) ÈJr, ildi “” ÈJr, attore noto soprattutto per il ruolo delistruttore in, grazie al quale vinse il premio Oscar come Miglior attore non protagonista, primo afroamericano a ricevere il prestigioso premio. A dare la notizia del decesso è stato il Washington Post. L’interprete, che87, èa Santa Monica in California. Nato a New York il 27 maggio 1936, nel corso della sua lunga carriera ha recitato in oltre 50 film. Fra i numerosi ruoli interpretati, si ricordano l’avventuriero Leo Porter ne ...